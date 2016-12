Tono longboards, des boards faits à partir de retailles de tonneaux de whisky

Si je vous disais que l'alcool et le longboard font parfois bon ménage, me croyez-vous? Attendez de voir! Une nouvelle entreprise québécoise,fabrique des planches de longboard faites à partir de retailles de tonneaux de whisky et de vin (vous comprenez maintenant d'où vient le nom?!)., tonnelier de profession, voulait trouver un moyen utile et branché de réutiliser les morceaux de bois restants lors de la fabrication de tonneaux. Sa conjointe, a alors tout de suite vu le potentiel lorsqu'il a créé, en guise de test, son premier longboard à partir de retailles.Ils se sont ensuite lancés dans plusieurs mois de recherches afin d'optimiser les longboards qu'ils s'apprêtaient à mettre sur le marché. Toutes les planches sont faites à partir d'essence de bois canadien, le chêne et le frêne, auxquels s'ajoute un bois exotique, le noyer noir, pour les constrates de couleurs. Fait intéressant,se soucie du côté environnemental de leur entreprise, en n'utilisant que du bois de tonneau recyclé et en assemblant les morceaux avec une colle à bois écologique.Actuellement, 7 différentes shapes de longboards de style pintails sont disponibles. Chaque planche est unique et faite à la main, en plus d'être signée et numérotée . Le look des boards, un peu vintage et hyper cool, te donnera l'impression de rider une oeuvre d'art!Les prix d'un longboard complet avec les trucks et les roues débutent à 265$.Les produits sont disponibles pour être achetés en ligne sur leur site web : tonolongboards.ca Pour plus d'informations : Page Facebook Tono longboards