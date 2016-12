Une vidéo qui donne le goût d'amener ton skate en expédition

Pour la sortie de leurs nouvelles roues Rough Riders all-terrain 59mm, la compagnie Bones Wheels nous gâte avec un vidéo de off road skateboarding. Aurais-tu déjà imaginé amener ton skate dans ton prochain trip de camping sauvage? Je te confirme que c'est possible et que ça semble même assez nice. Josh Hawkins est le skater que l'on peut voir se promener dans la forêt pour y trouver des spots de roche et de terre battue. Une idée originale et efficace pour démontrer qu'avec le bon équipement, tout est possible.



C’est ça la mentalité du skate : sortir des normes. Oui, les puristes diront que ce n’est pas aussi impressionnant que de skater dans le street ou dans des skateparks. Ceci dit, on ne peut pas démentir le fait que les images sont uniques et que de faire un tre-flip entre deux galets ça ne doit pas être évident. En plus, Dieu sait qu'au Québec on a en masse de forêts passible de devenir de l’inspiration pour certains. Avec la chaleur qu’on a eue cet été, et qu’on a encore, on a envie d’imiter Josh et de se lancer dans un lac, comme à la fin de la vidéo. Bon visionnement!