L'Ultime Descente de Charlevoix

Côte des Éboulements l Crédit: Maude Simard

La première édition de l's'est tenue les 9, 10 et 11 septembre dernier. Il s'agit d'un événement compétitif qui réunissait plusieurs sports de gravité: longboard, luge de rue, gravity car, gravity bike, buttboard et roller. Le but ultime de la compétition? Atteindre la plus haute vitesse possible sur le parcours.Les organisateurs,etont réussi à créer le setup parfait pour la première édition de l'événement.L's'est déroulée dans la municipalité des Éboulements, dans la région de Charlevoix. La configuration de la route était parfaite pour atteindre des vitesses record: un parcours de 2km de long, dans une côte ayant jusqu'à 18% de dénivelé.Le décor est tout à fait splendide, mais juste à regarder la photo, on en a des frissons. Imaginez maintenant descendre cette côte en downhill !!! En plus de filer à des vitesses dépassant largement les 100km/h, les participants ont également dû braver la météo qui a amené de la brume et des forts vents par moments.Les athlètes qui ont pris part aux descentes sont des accrocs à l'adrénaline, de vrais téméraires. L'un d'entre eux m'a même confié avoir eu de la difficulté à dormir dans les semaines précédant l'événement, en pensant à ce qu'il s'apprêtait à faire. Gageons qu'il n'était pas le seul!Au total, ce sont 65 athlètes provenant de 9 pays qui ont pris part à la compétition. Plusieurs records de vitesse ont été fracassés durant l'événement, dans les diverses catégories. Voici donc le topo des champions de vitesse de l'• Luge de rue : Mike McIntyre (164,12 km/h)• Gravity Car : Don “FastDonnie” Schoettler (162,60 km/h)• Longboard : Carlos Paixao (137,02 km/h)• Buttboard : Kolby Parks (131,65 km/h)• Gravity Bike : Cyril Schroeder (115,38 km/h)Plusieurs centaines de spectateurs se sont déplacés durant tout le weekend pour venir voir ce spectacle hors du commun. Et croyez-moi, les athlètes leur en ont mis plein la vue!L'événement fut une réussite incontestable. On parle déjà d'une seconde édition pour 2017 et il y a fort à parier que l'deviendra un incontournable pour les athlètes et amateurs de sports extrêmes.Pour voir les photos et la page de l'Vidéo récapitulative.