Sky Brown, 8 ans, est la plus jeune fille à participer aux Vans Us Open Pro Séries!

Voici, elle a 8 ans et est originaire de la ville de Miyazaki au Japon. Elle devient la plus jeune fille à participer aux Vans Us Open Pro Séries, une compétition de skate!Ayant éliminé plusieurs jeunes filles plus vieilles qu’elles aux qualifications, elle affole le web et les spectateurs du contest par son aisance sur la planche! On comprend mieux son niveau lorsqu’on regarde son petit frère, Ocean , 5 ans, qui lui aussi est extraordinaire. La famille possède un compte Instagram génial où sont partagées les vidéos de leurs exploits!Qu'ils s'agissent de skate ou de surf, les deux jeunes enfants semblent être de véritables maitres de la planche! Ils en auraient beaucoup à m'apprendre!Sky Brown fait partie de cette nouvelle génération d’enfants prodiges, qui pratiquent les sports extrêmes parfois mieux que les adultes!Voici, un surfer âgé de 6 ans ou encore, une skateuse de 9 ans aux skills incroyables! Ces enfants impressionnent les professionnels par leur aptitude à apprendre des sports dangereux et techniques à leurs âges!