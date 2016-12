Le Concordia Ski & Snowboard Club a pris d'assaut le TRH-Bar!

Eh oui, l'équipe du Concordia Ski & Snowboard Club ont amené un peu d'énergie au Thirsty Thursday du TRH-Bar la semaine dernière.



L'événement a été un succès ! Tout le monde a eu beaucoup de fun. Voici les quelques photos publiables de l'événement organisé par l'association étudiante des élèves de Concordia passionnés de glisse hivernale. Ceux-ci voulaient avoir une soirée mémorable pour fêter la fin de l’été, et surtout le début de la saison!



Au programme: Beer-pong, blé d'inde à 1$ et le skate bowl était plein! Tout le monde était là pour discuter ride et prendre une bière.