Emerica fait la fête au TRH-Bar pour le visionnement de MADE Chapter 2!

Après la sortie de MADE Chapter 1 en 2013, le Chapitre 2 était incroyablement attendu par la communauté de skateboard. Emerica reste une des plus vieilles compagnies de chaussures de skateboard CORE indépendantes avec la même vision depuis plus de 20 ans : LE SKATEBOARD!Jeudi dernier, Emerica et le TRH-BAR nous présentaient la première Montréalaise du Made Chapter 2. Il y avait du monde, du skate, de l'alcool, de la bonne musique, parce qu'au TRH-Bar, y'a toujours une good vibe.Dans le film, on retrouve - entre autres - Andrew Reynolds, Leo Romero, Brandon Westgate, Ed Templeton, Bryan Herman, Jerry Hsu, Kevin "Spanky" Long, Justin Figueroa, Collin Provost, Jeremy Leabres.Regarde donc le trailer. Leur enthousiasme est contagieux.