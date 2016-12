L'Appartlier et LeBicar collaborent pour agrémenter le style des skaters!

Montréal est présentement une métropole en pleine effervescence créative et ce phénomène tient beaucoup d'inspiration et d'acteur qui provient de la rue. L’un des plus fiers représentants de ce mouvement est clairement, le fondateur, créateur et surtout l’artisan à la tête deCe brand qui représente la couture de rue fait énormément parler de lui depuis un certain temps maintenant. On a pu croiser le stand de couture mobile dans certains événements cet été, comme au, par exemple, avec son atelier comprenant sa machine à coudre sur roue et son chien. En plus de faire jaser, L’Appartelier met en lumière de nombreux créateurs du Québec et plus spécifiquement de Montréal. Le moyen principal pour donner de la visibilité et encourager le mélange des talents d’artistes d’ici se fait via sa web-série.Dans le 3e épisode de cette série faite par, Beaud se paire avec un artiste bien connu du monde du skate :. Les gars nous ouvrent simplement et sans prétention chacun la porte de leur univers de création respectif. On ressent le respect mutuel qu'ils ont pour l’art et on peut observer quelques étapes du processus créatif qui mènera à la création des « Poket » arborant le dessin original de LeBicar. C'est un accessoire de choix pour les skaters qui ne veulent pas avoir de gros portefeuille encombrant dans leurs poches.