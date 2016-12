Retour en photos du BMX Pepsi PRO-AM qui s'est déroulé au TAZ!

Le BMX Pepsi-Pro Am s'est déroulé au TAZ de Montréal ces 21 et 22 octobre dernier. Ce gros événement de BMX a réunis plusieurs spectateurs avec plus de 80 pros et amateurs de BMX lors de cet événement. On a eu droit a des prouesses et des trucs inédits et du divertissement sportif à son meilleur, le tout offert gratuitement aux spectateurs.



Des pros de renommée mondiale et en provenance de Montréal, tels que Dylan Lloyd, Jeffrey Whaley, Kevin Fabregue, Hugo Larochelle et Mike Varga, sont venus rivaliser dans un esprit sportif et décontracté, pour le plus grand plaisir de la foule, dans le but de remporter l’une des bourses totalisant 5 000 $ en argent.



On a eu droit à 3 rondes de pures adrénaline, avec des gros moves et beaucoup de courage de la part des participants!



Voici les gagnants!



Street

1. Joël Marchand

2. Justin Hugues

3. Dean Heartly



Freestyle professionnels

1. Hugo Larochelle

2. Kevin Fabregue

3. Ricky Veronica



Freestyle amateurs

1. Taylor MCoy

2. Zach Szymaniak

3. Nathan Vandenberg