La sortie du documentaire : PLG Au sommet de la rampe

Tout amateur de skate du Québec qui se respecte connait. Le petit gars de Boucherville partie en Californie en 2000 pour vivre son rêve : devenir skateboarder professionnel en rampe verticale (halfpipe) de renommée mondiale. Une vingtaine d’années et 21 médailles des X Games plus tard, on peut dire que c’est mission accomplie pour celui qui s’est rapidement fait surnommer PLG. Sa carrière est assez impressionnante pour que le journaliste et réalisateurait l’intérêt de suivre le skater pendant 1 an et d’en faire un documentaire :d’une année remplie de skate, de sueur et d’émotions captées dans la vie de PLG. Illustrant, entre autres, sa blessure à la jambe mettant en doute la poursuite de sa carrière ainsi que la naissance de son premier enfant, ce documentaire montre avec un angle différent la réalité du skateboarder professionnel dans son quotidien.Simon Coutu a fait la connaissance de l’athlète lors du tournage de son court-métrage intitulé Skatepark (2003) qui lui a d’ailleurs valu un Prix Gémeaux. Le projet est propulsé par la boîte MC2 Communication Média ayant déjà de multiples projets similaires à son actif. PLG Au sommet de la rampe sera aussiet disponible en ligne après sa diffusion dans la webtélé au canald.com et en VSD authentifié, 7 jours après.En parallèle de ce long métrage, MC2 a également créé laqui est paru sur leur site . Le contexte étant que l'on suit deux skaters en roadtrip de Montréal vers Percé. On peut alors s’attendre à des paysages québécois qui nous couperont de souffle et des spots de skate incroyables.L’enregistreur est déjà programmé pour ne pas manquer ce petit bijou visuel qui parle d’un gars de chez nous dont on peut être très fier. Il a transporté le style de skate vert à un autre niveau et fait partie de la trempe des grands skateboarders de notre génération. Nous vous laissons sur la bande-annonce du documentaire, bon visionnement!