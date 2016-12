Ambition Snowskates : une compagnie devenue la référence dans son domaine

Les premières précipitations de neige ont déjà eu lieu dans la majorité des régions de notre belle province. Pour plusieurs, ça annonce le début de la saison de snowboard, tandis que pour d’autres l’hiver est synonyme de. Ce sport, en constante augmentation de popularité, gagne des adeptes à chaque tombée de neige. À l'intérieur de ce marché restreint et peu connu, une marque a su attirer notre attention :Mené de main de maître par, un entrepreneur passionné, le brand ne cesse de prendre de l’ampleur depuis sa création en 2004. Ambition a pratiquement le monopole dans le domaine du snowskate au Canada et son territoire s'agrandit sans arrêt. Les planches sont composées de 7 épaisseurs d’érable 100% canadien compressé auxquels on ajoute une couche de grip spéciale contre la neige. On retrouve les boards Ambition dans plusieurs shops commepour les régions de Montréal et la Rive-Sud,pour les gens en Estrie,à Saint-Sauveur,dans le coin de Québec, pour ne nommer que ceux-là. Il est aussi possible de commander directement en ligne sur leur site . D’ailleurs, le stock pour la collection 2016-2017 est sorti depuis octobre dernier.La marque se fait connaître grâce à leur forte présence sur les réseaux sociaux ( Instagram et Facebook ). Des vidéos quasi hebdomadaires sortent où on peut y découvrir la majeure partie despar Ambition ainsi que ce qu’il est possible de réaliser avec un snowskate. La compagnie vient tout juste de release une collabo avec Redbull Canada !