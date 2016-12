6 film de skate a écouter pour ta prochaine journée off

6. DC – De la Calle/Da Rua

5. VOLCOM – True to this

4. We Are Blood

3. EMERICA – MADE Chapter II

2. DIME – The Dime Video

1. VANS – Propeller : A Vans Skateboarding Video

L'hiver se pointe accompagné de sa température de plus en plus froide et de ses journées de pluie qui neutralisent tous les skateboarders. Les plus motivés vont se lancer dans les skateparks intérieurs comme au TAZ ou encore au SPIN pour les gens de la Rive-Sud de Montréal. Pour ceux qui préfèrent prendre ce temps pour juste relaxer à la maison, on a une version skateboard de la journée Netflix habituelle. Voici une petite sélection desqui sont à voir absolument.Cette petite vidéo, qui ne dure que 25 minutes, nous permet de voir les plus récents membres du team DC et comme signifie la traduction du titre : dans la rue. On ne réinvente pas la roue avec ce court métrage, maisettrouvent toujours le moyen d’épater la galerie.Quand on pense à Volcom, tout de suite on visualise du surf. Voici 40 minutes qui prouvent le contraire. Cette vidéo n’est pas entièrement sur le skate, mais offre bien un heureux mélange des trois forces de Volcom : le surf, le snowboard et le skate. Avec des skaters commeetdans ses rangs, Volcom n’a rien à envier à personne sur le plan du skate.Ce long-métrage présenté par Mountain Dew et Brain Farm est réalisé de mains de maître par. Cet ouvrage se veut un, donc notre cerveau n’explose pas à la vue d’une centaine de tricks comme on en a l’habitude. Cette démarche plus mature est un angle intéressant sur un univers qu’on aime tous.Sorti en septembre dernier, ce film était énormément attendu. Une des raisons majeures est qu’il s’agit peut-être du dernier film où on verra, professionnel qui a bercé notre enfance et notre adolescence. Les chanceux qui étaient au TRH Bar lors du premier visionnement du 22 septembre dernier ont déjà eu l'exclusivité de ce petit bijou.Le fameuxa rapidement mis son étampe sur le projet vidéo de Dime et on comprend pourquoi quand on le visionne.ont du fun ensemble et ça se voit dans la vidéo. Kickflip des marches avec des gants de boxe ou pêcher un poisson, rien n’est impossible dans le monde de Dime. Regardez leur site ainsi que leur page instagram pour voir des vidéos très nice du voyage en Europe qu’ils viennent de faire.Il s’agit d’un premier film proprement dit pour la marque Vans qui est un monument du skateboard à l’international.dans tous ces aspects du choix des skaters au choix des spots, des tricks et même de la musique. La cohabitation entre le passé, le présent et le futur est ce qui caractérise autant ce long métrage qui est et sera historique.