Faire du skate dans la Playboy Mansion

Le stunt n'est pas nouveau, mais il a récemment apparus dans mon feed et je me suis dit que ça valait bien un petit partage.C'est Eli Reed, qui, en 2014, a fait le stunt dans la Playboy Mansion. Entouré de Playmate et de la luxueuse demeure. C'était une association pour le court métrage Lost Paradise commandité par Diamond Supply Co. et Tenga, où le patineur prend une mauvaise chute dans le Chinatown de New York et se réveille par la suite dans le Playboy Mansion avec Kayla Collins, Ashley Doris, Carly Lauren, Crystal de Playmate McCahill, Jaslyn Ome, Tiffany Toth et Dani Mathers.Les Bunny habillent Reed dans un costume rose de Marc Jacobs et lui donnent la liberté d'agir à sa guise ans l'ensemble du manoir et agissent même comme des obstacles humains.Voici le vidéo complet !