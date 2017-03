L'après-ski du Sommet Saint-Sauveur avec Classified s'annonce EPIQUE !

L'APRÈS-SKI COORS LIGHT!

Le Sommet Saint-Sauveur organise L'APRÈS-SKI COORS LIGHT - l'un des Après-Skis les plus fous de l’année - au Sommet Saint-Sauveur en présence de l’équipe de Coors Light !Ils vous invitent donc à expérimenter la réalité virtuelle avec l'équipe de RDS. Les curieux auront également l'occasion d'essayer les fameux Fat Bike.s’occupera de l’ambiance tout au long de la journée.À NE PAS MANQUER : Spectacle gratuit deà 21h30 !En plus des activités et de la musique, le Sommet Saint-Sauveur organise un concours ! Les participants auront la chance de remporter un VOYAGE pour deux personnes au COORS LIGHT SNOWBOMBING, un festival de musique en montagne qui se tiendra à Sun Peaks, en Colombie-Britannique.La soirée se terminera au T-bar 70 !Un événement Coors Light à ne pas manquer !