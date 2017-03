Le festival Osheaga vient d'annoncer sa programmation pour l'édition 2017. On a quelques surprises, telles que The Weeknd, qui fera un spectacle à Montréal et un à Québec en mai prochain. Muse, qui sera aussi la tête d'affiche du Festival d'été de Québec. On retrouve d'autres artistes d'envergure tels que Foster the people. Major Lazer et Vance Joy.