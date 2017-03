Gros party au lancement de BILLABONG X ANDY WARHOL au September Café

Jeudi soir Billabong a lancé sa collection de vêtements Billabong X Andy Warhol au September Café . La collection de vêtements de sport qui inclut la plage et le surf ont fait désormais des clins d'oeil à l'artiste du pop art dans cette capsule hautement coloré. Parfois on retrouve une simple signature d'Andy Warhol sur un t-shirt ou alors des motifs colorés rappelant le pop art. Des invités médias et des amis de la marque ont pu découvrir en primeur la collection dans une ambiance relax. Comme tout bon 5 à 7, il y avait un bar sur place, des boissons énergétiques et un atelier de planche de surf.



Une belle soirée !