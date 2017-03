Les 5 bands underground qu'on a hâte de voir au Rockfest

eXterio

Blind Witness

Breakdown of sanity

Mononc’ Serge x Anonymus

Conflict

Depuis la sortie de la programmation du Rockfest, on a beaucoup entendu parler des headliners et de Jérémy Gabriel. Cependant, certains groupes vraiment hots se retrouvent dans la programmation et ont passés un peu inaperçus. C’est pourquoi je vous propose 5 groupes qu’un fan du rockfest (moi) a bien hâte de voir.Le groupe montréalais a connu un grand succès au Canada et en Europe au début des années 2000. Ils se sont réunis en 2016 et ont fait très peu de shows depuis. Bien qu’ils aient souvent changé certains membres du groupe, leur spectacle risque d’être malade.Originaire de Granby, le groupe a eu un grand succès en Amérique du Nord. Ils se séparent en 2012 et se réunissent en 2014 afin de participer au Rockfest 2015. Cette année, ce sera donc leur deuxième participation au festival.Ils viennent de Suisse et il s’agit de la première fois qu’ils se produiront en Amérique du Nord. Ils ont sorti un album en 2016, appelé Co existence, qui est excellent. J’ai bien hâte de voir leur spectacle, qui sera sans doute à la hauteur de mes attentes!Ils ont fait une collaboration au début des années 2000. Depuis, ils n’ont rien fait ensemble. Le duo inusité a été très populaire; ils ont même fait une tournée ensemble qui a duré 18 mois.Le groupe punk à ne pas manquer cette année. Ils viennent rarement au Québec et proviennent d’Angleterre. Leurs propos sont assez anarchistes, mais défendent des causes, telles que les droits des animaux et la paix.