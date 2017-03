Ce crazy biker nous donne l'envie de sortir notre vélo

J'ai été saisi par cette dernière vidéo franchement capotée. Ce genre de vidéo qui te donne le goût de sortir ton vélo, bon temps mauvais temps, pour faire une grosse ride avec des écouteurs dans les oreilles, les molets qui se font aller, le vent dans la face, et l'insouciance comme seule armure (sans jamais oublier le casque, of course mom). La dernière vidéo qui m'a donné la piqure s'intitule Dream Ride 2. Il s'agit d'une folle traversée à vélo de différentes contrées aussi superbes les unes que les autres par le biker professionnel un peu fou-crazy Mike Hopkins. Celui-ci se retrouve dans ces rêves - en quelque sorte - et surtout devant la caméra du génial Kelly McGarry.