L'hallucinant parcours Red Bull Uncorked fait par Seb Toots et Mark McMorris

Dernièrement, l'équipe de RedBull ont demandé à Seb Toots et plusieurs autres planchistes de réaliser une descente pas comme les autres. C'est à la station Grouse Mountain de Vancouver que Red Bull a accueillie une séance d’innovation d’une semaine avec Sébastien Toutant , alias Seb Toots (CAN), Mark McMorris (CAN), Craig McMorris (CAN), Mickey Ciccarelli (CAN), Tyler Nicholson (CAN), Scotty James (AUS) et Yuki Kadono (JPN).L'équipe a imaginé ensemble un parcours d’élite sur mesure pour repousser leurs limites. Des athlètes triés sur le volet ont pu tester ce terrain de jeu incroyable qui résulte de 260 heures de travail étalées sur 2 semaines. « Leur essai sur le parcours a été immortalisé par un clip d’action appelé le Red Bull Uncorked, mettant au défi la créativité des athlètes en leur permettant d’essayer des aspects normalement absents des parcours traditionnels. »Honnêtement, c'est capoté un brin. Sans blague, les prises de vues sont folles et les parcours hallucinants. Comme quoi il y a vraiment des pros pour réaliser des périples comme ceux-ci.