Tony Hawk et Pierre-Luc Gagnon en compétition à Montréal cet été!

Info via Ton Barbier.

Amateurs de skateboard et de sensations fortes, voici l’information à ne pas manquer !, le festival par excellence de sports d’action au Canada, a mis les petits plats dans les grands pour sa 6ème édition en invitant la star des stars, The légende internationale, l’un des meilleurs planchistes de tous les temps, Monsieurs’il vous plait !Le 19 août prochain, Tony Hawk and Friends, et par friends je cite entre autres, notre vedette d’icialias PLG (l’un des athlètes professionnels québécois les plus médaillés, toutes disciplines confondues),, etc. nous en mettront plein les yeux avec une performance de rampe verticale sur l’Esplanade de la Financière Sun Life, au Parc olympique.« J’ai rarement la chance de me produire au Canada et cette perspective m’enchantait. C’est ce que j’aime faire. J’aime faire des démos un peu partout dans le monde », a expliqué le Californien à l'agence QMI. Tony Hawk du haut de ses 49 ans est celui qui a révolutionné le monde du skateboard. Jackalope aura lieu du 18 au 20 août prochain , et se veut être le plus gros festival de sports d’action au Canada. Au-delà du skateboard, les amateurs de sports intenses y trouveront également des démos de base jump, d’escalade, de fixed gear, de slackline, etc..