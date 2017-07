Un premier skatepark débarque dans le Mile-End !

Source : Plateau-Mont-Royal

L'annonce vient de tomber via l'arrondissement du Plateau Mont-Royal : les abords du viaduc Van Horne auront droit à de gros changements ! Parmi ceux-ci, les Montréalais auront droit à un tout nouveau et premier skatepark dans le Mile-End !En effet, ce sont les abords des voies ferrées du Mile-End qui se verront aménager sous le viaduc Van Horne. C'est la toute première aire de planche à roulettes multifonctionnelle du Plateau-Mont-Roya, un projet majeur qui constitue un morceau central dans la vaste transformation des abords des voies ferrées du Mile-End. « Le lieu sera à usage non exclusif de la planche à roulettes, avec ajout de mobilier urbain, d’une scène, de modules amovibles et d’éclairage d’ambiance permettant la tenue d’événements divers et devrait ouvrir au printemps 2017. » peut-on lire dans le communiqué.« Nous sommes très heureux d’avoir travaillé de concert avec l’arrondissement et les citoyens pour développer une aire de planche à roulettes parmi les plus grandes et audacieuses au Québec. Nous avons vraiment un concept d’aménagement original, unique, et qui attirera autant les planchistes que les riverains », a dit Yann Fily-Paré, directeur de projet pour l'Association Skateboard Montréal.Selon nos sources, ce projet verra le jour à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Cloutier, ce projet découlait de demandes du milieu. Les travaux commenceront à la mi-juillet et devraient se conclure au printemps 2018, prêt pour la saison d'été !Le chantier de l’aire de planche à roulettes multifonctionnelle s’inscrit dans une démarche beaucoup plus vaste qu’a entreprise Le Plateau-Mont-Royal dans le renouvellement de ce quartier et des alentours du viaduc Van Horne.