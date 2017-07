Wake Dans' Rue devient le Défi Hors Piste!

source: communiqué média

Alors c'est un rendez-vous le 26 août 2017 au 7050 boulevard Des Forges, Trois-Rivières.

Le grand chemin en bref

Adrénaline Urbaine en bref

Été 2015, la sériesillonne le Québec depuis 10 ans, la compétition est rendue à un point tel que les modules sont pour les pros, la série est BIG. Par contre, le facteur économique qui provoque le nombre restreint de stops force les dirigeants à annuler la série, voir pire, vendre…, avec à sa tête d’anciens riders de la série tel que, investissent pour garder le joyau des wakeboarders québécois.Premièrement, il y a un changement de nom!. Qu'est-ce queD’après: «C’est un événement grand public proposant un format novateur. Il s’agit d’un vent de fraîcheur donné à la sériequi a sillonné les régions du Québec pendant plus de 10 ans, avant de mettre fin à sa tournée en 2015. Cet événement a pour but de présenter à la population québécoise un tout nouvel aspect des sports de planche grâce à une compétition spectacle diversifiée de haut calibre.»En effet, ce défi présentera du wakeboard dans les piscines de l’ancienne série, du skateboard sur 500 pi carrés de modules et le plus incroyable, une montagne artificielle pour les adeptes de snowboard. Wow! tout cela avec d’excellentes bourses qui frôlent le 6 000$ pour les participants.précise le but de l'événement « L’objectif de réaliser ce projet est simple; nous désirons démontrer à la population que les sports de planche ont le mérite d’être connus et reconnus au même titre que tous les autres sports classiques tels que le hockey, le soccer ou le baseball. Ce sont des sports qui favorisent la créativité, la confiance en soi, la détermination et l’évolution des jeunes. »que la première édition du Défi aura lieu à, la ville des organisateurs. Cette date sera associée à une grande compétition de sports underground. Spectacle, DJ’s, Food Truck et j’en passe seront présent pour monsieur/madame tout le monde, car oui, je conseille à tout le monde d’aller voir cette compétition ! Vous pourrez alors admirer le talent des jeunes et moins jeunes qui performent dans autre que le hockey, le basket-ball et la course à pied.Dans le cadre de la série, les proprios s’associent à une bonne cause,directeur général de la fondation explique « Pour Le Grand Chemin, un projet comme celui-ci est une opportunité de faire rayonner la cause dans un contexte unique et dynamique qui permettra de nous faire connaître autant auprès des jeunes que des familles. De plus, les valeurs véhiculées, telles qu’un mode de vie active et saine ainsi que l’intégration d’ateliers d’art-thérapie, cadrent bien avec le travail que nous effectuons auprès des adolescents ». Donc un évènement grandiose associé avec une belle cause! L’essence même de se mode de vie.Donc si tu t’ennuies de, que tu trip sur les compés de skate ou que tu grafignes en regardant ton snow dans le fond du garage, c’est que leest fait pour toi. Que tu sois riders ou spectateur, cet évènementte donnera une bonne dose d’garantie.Cheers!Depuis plus de 27 ans, les centres Le Grand Chemin de Saint-Célestin, de Montréal et de Québec offrent des services gratuits pour le traitement des dépendances (toxicomanie, jeu excessif et cyberdépendance) auprès des adolescents de 12 à 17 ans du Québec. L’opportunité d’amasser des dons grâce à l’entrée gratuite avec contribution volontaire permettra aux centres de financer la gratuité des services qu’ils offrent aux jeunes et aux familles.est une entreprise qui se spécialise en productions événementielles sportives. La compagnie porte bien son nom; une équipe de mordus de sports qui carburent à l’adrénaline. Cette entreprise jeune et ambitieuse vise à redonner une toute nouvelle image aux événements de sports d’action. info@adrenalineurbaine.ca