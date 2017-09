Jackalope 2017: un week-end de skate avec Tony Hawk, PLG et 22 500 festivaliers!

Voyez les photos du week-end sur Ton Barbier.

TRH bar pour te servir la Pabst et kiosques. De plus pour les VIP, chaque soir était conclu par un after party. Et pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable? Une bataille de fusils à l’eau a été organisée pour se rafraîchir et une séance de yoga au grand air pour retrouver une certaine zénitude à travers l’agréable folie que propose JACKALOPE était aussi disponible pour chacun!



En bref, plus de 22 500 festivaliers ont traversé les portes du JACKALOPE. Ce qui fait du festival un must pour clore un été mémorable. Rendez-vous l'été prochain, pour voir quelle belle surprise le JACKALOPE nous réserve!!



Cheers!



Ce fut une fin de semaine mouvementée sur l'île de Montréal! Et je ne parle pas de travaux ou autres sujets chauds de l'actualité, il s'agit bien du festival de sports extrêmesJ'ai eu la chance d'y passer la fin de semaine et de voir tous les trucs intéressants! Kiosque, food truck, slack line, skate, escalade, fixed gear et bien sûr. Un rêve de gamin quoi!!Bien que lesoit devenu un évènement reconnu mondialement, nous avons eu droit à une multitude de pays qui furent représentés sois, Argentine, Canada, États-Unis, France, Japon, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque, Russie, Slovaquie, Slovénie et Suisse. Quoi demander de mieux que la diversité pour la promotion des sports en questions?À ne pas passer sous silence la venue duMr.avec quelques skateurs pour faire une démo franchement réussie., de son petit nom Pierre-Luc Gagnon légende du skate québécois avec 21 médailles étais bien sûr présent. Par contre, j'ai eu la chance de discuter avec et il m'a dit qu'une blessure à la cheville l'empêcherait de fouler la méga rampe fabriquer pour l'occasion. Ce fut effectivement un spectacle haut en couleur qui a plu à près de 10 000 amateurs.Leprésentait aussi la seule étape de la coupe du monde en sol canadien, avec un parcours de street très bien réussi.1- Jayden Bono (Canada)2- Martin Pek (République Tchèque)3- Jon Consentino (Canada)4- Ryo Sejiri5- Micky Papa1- Mariah Duran (États-Unis)2- Annie Guglia (Canada, Montéal)3- Breana Geering (Canada, Toronto)4- Charlotte Hym5- Camille LanctotJe ne peux malheureusement vous en parler, car les forts vents de la fin de semaine ont eu raison de la compétition de base jump! (samedi et dimanche). Peut-être que l'an prochain dame nature sera avec moi pour voir l'exploit.Qui dit Montréal, dit vélo!se devait de mettre en scène cette discipline méconnue, mais qui prend de l'ampleur. En fait, le fixed gear est un vélo une vitesse sans freins ou l'effort du coureur est dans l'accélération, la course et la décélération. J'ai adoré voir filer à toute vitesse les coureurs sur leur vélo. Une belle découverte.En milieu urbain, l’escalade fait de plus en plus d’adeptes.est le rendez-vous par excellence pour voir les pros à l’œuvre et pour s’initier à la discipline également retenue pour les JO de 2020. La foule était au rendez-vous, car ces athlètes sont très impressionnants. Musclés, talentueux qui frôle la folie pour attaquer ce mur complexe, ces cascadeurs on relevez le défi encore une fois cette année.