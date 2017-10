La compétition de skate Empire Am Getting Paid débarque au TAZ

Jeudi 28 septembre

Vendredi 29 septembre

Samedi 30 septembre

Belle petite pratique au TAZ pour les médias avec la crèmes des skaters québecois et quelques étranger déjà arrivé pour se pratiquer pour la compétition amateur qui se déroule cette fin de semaine!Il s'agit de l’événement skate de l’automne à ne pas manquer, au TAZ, du 28 au 30 septembre. La compétition promet d’être particulièrement relevée cette année, car l’arrêt montréalais a été choisi pour être la grande finale de la série de renommée internationale The Boardr AM Trois compétitions de la série The Boardr AM ont lieu aux États-Unis cet été et les trois gagnants remportent une participation, toutes dépenses payées, à la grande finale, le Empire AM Getting Paid 2017.Comme lors des précédentes éditions, 20 000 $ en bourses seront distribués entre les meilleurs skaters. Le gagnant de l’événement recevra d’ailleurs un chèque de 10 000 $. Au-delà des prix, la compétition permet aux meilleurs athlètes amateurs de haut niveau de se faire remarquer sur la scène internationale.Plus de 100 des meilleurs skaters amateurs provenant des quatre coins du monde s’affronteront sur un parcours de type streetdurant le week-end. Le Québécois JS Lapierre, 24 ans, sera à surveiller. Il s’était d’ailleurs fait connaître sur la scène internationale en 2015 grâce à sa victoire au Empire AM Getting Paid. Il s’était ensuite rendu à la Kimberley Diamond Cup, en Afrique du Sud, où il avait fait bonne figure en terminant troisième. En 2016, c’est l’américain Jamie Foy qui a triomphé au Empire AM Getting Paid, reléguant Lapierre au deuxième rang.Plusieurs autres athlètes dont la réputation n’est plus à faire seront aussi de retour à la compétition cette année, dont l’Ontarien Jon Cosentino, l’Australien Noah Nayef, le Français Benjamin Garcia et les Américains Alex Midler, Tyson Bowerbank, Zion Wright, Chase Webb et Jereme Knibbs. Ils seront jugés par l’équipe The Boardr, une référence mondiale en skateboard basée à Tampa, en Floride, et vivront l’expérience sur un parcours digne des plus grands événements professionnels.Le public est invité à venir assister gratuitement aux compétitions et à participer aux nombreuses activités organisées lors du Empire Am Getting Paid, telles que séance d’autographes avec les athlètes amateurs sur place, kiosques, animation, BBQ, etc. Des pros skaters de l’équipe Vans seront sur place pour rencontrer les fans et assister aux compétitions.Après la remise des prix, autour de 18 h samedi, l’action se déplacera au PROJET 45, situé derrière le TAZ, un skatepark entièrement construit par des bénévoles. Le Vans Best Trick, un événement ouvert à tous (amateurs et pros), y sera disputé. Le public pourra donc prendre part à cette compétition au terme de laquelle 2000 $ en bourse seront remis.Du 28 au 30 septembre prochain au TAZ, 8931, avenue Papineau, MontréalGratuit pour y assisterDe 12 h à 21 h – Inscription et entraînementDe 11 h à 15 h – Inscription et entraînementDe 15 h à 18 h – Qualifications (les 30 meilleurs avancent en demi-finale)De 10 h à 14 h – EntraînementDe 14 h à 16 h - Demi-finale (30 athlètes qui se sont qualifiés)De 16 h 30 à 18 h - Finale (10 skateboarders)À partir de 18 h – Remise des prix, Vans Best Trick et after-party au TRH Bar