Le happening SKATE & CULTURE STREET s’empare de l’Oasis Urbain au Dix30

Le happening SKATE & CULTURE STREET se déploie jusqu'au 15 octobre autour d'une rampe éphémère conçue spécialement pour l'occasion et peinte par l'artiste Julien Michel, au coeur de l'espace piétonnier du Quartier DIX30. Un rendez-vous réalisé en collaboration avec des acteurs passionnés de la scène skate au Québec, dont Dan Vézina, Éric Blais et Stéphane Vallée, cofondateurs du Spin Skatepark/Skateshop.



Tous les samedis et dimanche (gratuit).





Initiation au skate pour tous et prêt d’équipement

10 h à 13 h



Rampe libre et démos de pros

13 h à 17 h



Expo sur le skate et art urbain

En tout temps



Ateliers de création et planche à gagner

10 h à 17 h





Le skate est créatif en soit. L'utilisation d'espaces publics de manière alternative entraîne l'oeil du skater à voir la ville autrement; l’art de rue et le skateboard vont de pair depuis longtemps. Ce happening sur l’Oasis Urbain exprime une fois de plus cette histoire d’amour avec des créations de l’artiste visuel LeBicar, les personnages oniriques signés Waxhead, et des ateliers de dessins sur planche en compagnie de l’artiste Pascal Foisy-Lapointe.