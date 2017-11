Red Bull TV présente les aventures de 4 cyclistes de montagne dans 'Riding the Tatshenshini'

Crédit photos : ​Scott Serfas

organise de multiples événements sportifs à chaque année. À présent,te propose le film. Déjà en ligne sur son site Internet, le documentaire de 42 minutes pourra être visionné sur les ondes dece soir, soit le 26 octobre 2017 à 20 heures.Dans Riding the Tatshenshini, on suit l’aventure de 4 générations de cyclistes de montagne alors qu’ils partent en expédition dans des territoires jusqu’ici inexplorés du Nord canadien. Red Bull TV présente l’ultime parcours du « parrain » du freeride(Canada), de l’idole d’une génération(Canada), du père du slopestyle(États-Unis) et de la recrue(États-Unis). Naviguant près de 260 km sur la rivière Tatshenshini en radeau pneumatique, l’équipe est partie du Yukon pour arriver en Alaska dans des conditions imprévisibles et un environnement hostile. « Il s’agit d’un environnement extrêmement exigeant, les a avertis le guide. La rivière Tatshenshini est impitoyable. Elle a déjà fait des victimes. »Ce documentaire, filmé en août 2016 par la compagnie de production canadienne, se veut un hommage aux paysages canadiens et au courage de ces quatre hommes qui, en tant que cyclistes freeride, doivent sans cesse explorer de nouveaux territoires.