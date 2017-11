Beach Ratz, blogue et marque de divertissement qui rassemble plusieurs adeptes de surf avides de partager leur passion commune, te présente le vidéo Bless You. Il s'agit en fait de sa première production originale. Elle y montre l'univers plutôt inusité du skateboard au Maroc. Ce court métrage réalisé par Rayane Hatimi met notamment en vedette El Mehdi Anys, Adnane Yagoubi et Nassim Lachab.



Bon visionnement!