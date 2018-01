Popcycle 47: Le plus gros rassemblement d’amateur de Fatbike au Québec de retour!

Pour plus d'info : https://e47.ca



POPCYCLE 47

12 au 14 JANVIER 2018

E47 Éco Sentiers

26, rue Pied-Des-Pentes (face au Manoir)

Du 12 au 14 janvier, l’événement Popcycle 47 fera vibrer le Lac Delage (au nord de de ville de Québec) pour une troisième année. Ayant accueilli plus de 800 visiteurs lors des 2 premières éditions, le plus important rassemblement d’amateurs de Fatbike au Québec est l’occasion de recommencer à bouger suite au congé des Fêtes! Maintenant présenté sur trois jours, il s’adresse aux débutants comme aux experts, aux amoureux du plein air ainsi qu’à toute la famille.Randonnée Nocturne, vélos illuminés, déguisements, Défi Givré (une course amicale de 27 km pour les cyclistes plus expérimentés) et la populaire Journée Démo (permet aux visiteurs de voir et d’essayer en sentier des vélos de taille junior à XL parmi la centaine de fatbike disponibles dans la dizaine de kiosques occupés par les boutiques spécialisées de la région) sont toutes des activités qui vous attendent.L’accès aux kiosques est gratuit, mais l’accès au réseau est au coût de 12,50 + taxes.