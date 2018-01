Le Festival du film de montagne de Banff en route vers MONTRÉAL!

Source : MD Communication.

La 22e édition de la tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff est arrivée ! Encore une fois cette année, la tournée sera de passage à Montréal et les spectateurs verront sur grand écran des images spectaculaires de vélo, de ski, d’escalade, d’alpinisme, de kayak et plus encore.Un court métrage québécois, MY IRNIK, fera partie de la programmation. Réalisé par une équipe montréalaise, My Irnik met en vedette la culture inuite du Grand Nord québécois. Un film touchant qui combine culture et aventure. Ce film fut l’un des plus appréciés au Banff Mountain Film Festival en novembre dernier!Seront également au menu : une expédition en kiteski au Groenland en quête de la rivière la plus au nord à n’avoir jamais été pagayée; une aventure solo en fatbike au cœur de l’arctique canadien; une ode aux aventurières, souvent sous-représentées dans la cinématographie d’aventure; et un film d’escalade qui redéfinit notre notion de la persévérance.