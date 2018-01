​La série de snowboard Vans Hi-Standard 2018 s’arrête à Saint-Sauveur le 20 janvier

Compétitions et prix

La série Vans Hi-Standard est de retour cette année et compte quatre arrêts en sol canadien. Le 20 janvier prochain, le Sommet Saint-Sauveur, versant Avila, accueillera le deuxième événement de la tournée mondiale et le seul qui se déroulera au Québec. La tournée Vans Hi-Standard est aussi présentée aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, et en Finlande.Les snowboarders de tous âges et de tous niveaux sont invités à participer à ce grand happening de snowboard. Le concept est simple : récompenser le style et le contrôle dans un format jam pour ainsi remporter instantanément de l’argent comptant.Dans le cadre d’une séance big air où les rotations de plus de 720 degrés sont interdites, les participants seront jugés uniquement sur leur style personnel. Les gagnants de chaque arrêt remporteront un voyage toutes dépenses payées pour participer à la grande finale qui aura lieu en Californie à Sierra-at-Tahoe. Ils auront alors la chance de faire du snowboard avec l'équipe de snowboard de Vans et de remporter le titre du rider s’étant le plus démarqué de la série Vans Hi-Standard 2018.La série Vans Hi-Standard offrira gratuitement à tous les participants l’inscription, le billet de remonte-pente et le dîner. Avec plus de 50 000 $ en argent comptant et en prix à distribuer, cet événement de snowboard met au défi les riders à repousser les limites par leur créativité, en ne perdant pas de vue que le style veut tout dire.Le segment du Van Doren Rail Best Trick distribuera sur place des récompenses en argent comptant pour les manœuvres les plus créatives. De plus, à chaque arrêt de la tournée, Vans récompensera le rider s’étant le plus amélioré, celui qui a fait la pire chute, de même que celui qui s’est le plus démarqué. Les rotations de plus de 720 degrés n’étant pas permises, c’est le snowboarder le plus créatif, celui dont le style est le plus original, qui se verra décerner le titre de rider s’étant le plus démarqué.En plus de son jam de snowboard, Vans enrichit l’expérience des spectateurs avec le House of Vans Workshop qui permettra à certains de personnaliser une paire de Vans avec l’aide d’un artiste invité. Les participants et les fans auront aussi l’occasion de voir leurs riders préférés de l’équipe Vans à chaque arrêt de la tournée. C’est l’occasion de laisser votre marque – le style veut tout dire!Pour plus de renseignements et pour s’inscrire en ligne (45 places disponibles en préinscription en ligne et la balance, pour un total de 90 participants, se fera le matin de l’événement sur place), rendez-vous au Vans.com/HiStandardSeries 8 h 30 – 9 h 30 Inscriptions10 h 00 – 11 h 00 Pratique libre toutes catégories11 h 00 – 11 h 45 Session payante – 15 ans et moins, et 30 et plus11 h 45 – 12 h 30 Session payante – 16 ans et plus12 h 30 – 13 h 15 Dîner et entretien du parcours13 h 15 – 14 h 00 Session payante – 15 ans et moins14 h 00 – 14 h 45 Session payante – 16 ans et plus15 h 00 – 16 h 00 Van Doren Rail Best Trick16 h 15 – Remise des prix13 janv. : Mont St. Louis, Ont., Canada20 janv. : Sommet Saint-Sauveur versant Avila, Qc, Canada28 janv. : Nashan Mellowparks, BJ, Chine3 fév. : Mount Snow, Vermont, États-Unis3 fév. : Welli Hilli Park, Corée du Sud17 fév. : Mount Norquay, Alb., Canada3 mars : Talma Ski, Finlande4 mars : Copper Mountain, Colorado, États-Unis10 mars : Mont Seymour, C.-B., Canada17 mars : FINALE - Sierra at Tahoe, Calif., États-Unis27 juin : Session #2 – HCSC à Timberline, Oregon, États-UnisÉté 2018: À confirmer – Argentine