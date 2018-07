Le Défi Hors Piste est de retour le 14 et 15 juillet!

J’ai reçu en primeur la confirmation du retour du! Cela a été annoncé à Trois-Rivières le 23 mai 2018. Toi qui as raté la première édition, c’est maintenant ta chance d’y participer de la façon qui te tente! Soit Skateboard, Wakeboard, Snowboard, Freeski ou tout simplement comme spectateur, car cette année, c’est durant 2 jours que tu auras droit au show !Les 14 et 15 juillet 2018, au nouvel emplacement qui sera au port de Trois-Rivières, l’événement change sa formule afin d’avoir une journée dédiée à la compétition et une journée entièrement familiale ou tu pourras essayer ou pratiquer des sports de planches. Alors sort ton kid de devant la télé et emmène-le découvrir des sports undergrounds. C’est sports sont beaucoup plus accessible qu’on croit, et c’est la mission que s'est donné leComme la première édition a été un franc succès avec plus de 2 500 personnes, les dirigeants, avec en tête, nous promettent un show haut en couleur. Pour ce dernier, c’est un succès qui continue : «La réponse très positive de la première édition nous a motivés à faire l’événement deux fois plus gros cette année en changeant d’emplacement avec l’aide de la Corporation des événements de Trois-Rivières et en ajoutant deux sports à notre événement soit le Wakesurf et le Snowskate. Nous sommes très optimistes pour l’édition 2018 et nous travaillons très fort afin que les spectateurs et athlètes voient notre événement comme un arrêt incontournable à Trois-Rivières».Pour cette exclusivité Canadienne le prix d’entré sera gratuit pour les spectateurs, quoi gratuit? Oui gratuit! une autre bonne raison de ne pas manquer ça! La formule du site ne change pas! Pourquoi modifier une réussite, alors un DJ sera présent sur place pour rehausser l’ambiance et plusieurs food trucks et activités permettront de découvrir des produits de chez nous!L’an passé j’ai eu la chance de rencontré, au magnifiqueà Shawi qui est un des commanditaires, et les heures passaient tellement les anecdotes de la compé étaient nombreuses.Comme il m’expliquait, Lese veut à la base un évènement familial pour enlever le tabou des sports. Ce n'est pas pour rien que le snowboard, le skate et le freeskis sont rendus des sports olympiques. Les athlètes sont loin des clichés des années 70.À proposest une entreprise qui se spécialise en productions événementielles sportives. La compagnie porte bien son nom; une équipe de mordus de sports qui carburent à l’adrénaline. Cette entreprise jeune et ambitieuse vise à redonner une toute nouvelle image aux événements de sports d’action.Alors le Défi est lancé, seras-tu des nôtres?