La compétition internationale de skateboard amateur, Empire Am Getting Paid, en septembre au TAZ

Jeudi 27 septembre

Vendredi 28 septembre

Samedi 29 septembre

Maintenant dotéle Empire Am Getting Paid disputé au TAZ, du 27 au 29 septembre, est devenu leEn route vers les Jeux olympiques de Tokyo 2020, où la discipline sera présentée pour la première fois, la compétition présentée par Monster Energy & Vans sera particulièrement relevée, étant également la grande finale de la série de renommée internationale The Boardr AM Pour la première fois cette année, les meilleures skateuses de niveau amateur au monde seront aussi en action et se partageront, comme les participants du volet masculin, un total de 20 000$ en bourses. Au-delà des prix en argent, le Empire Am Getting Paid est une occasion pour les femmes de se démarquer et de promouvoir le sport chez les plus jeunes.Sérieuse prétendante pour représenter le pays aux Jeux olympiques de Tokyo, la Québécoise Annie Guglia sera à surveiller de très près. En plus de défoncer les barrières pour permettre au skateboard féminin de progresser, elle ne cesse de se faire remarquer grâce à ses habiletés sur la planche.L’an dernier, elle avait participé au Empire Am Getting Paid parmi les compétiteurs masculins. Elle était bien heureuse d’apprendre qu’un volet dédié aux skateuses avait été ajouté au programme de cet automne.Chez les hommes plus de 100 skaters amateurs des quatre coins du monde se disputeront les honneurs sur un parcours street digne des plus grands événements professionnels. Ils seront jugés par l’équipe The Boardr, une référence mondiale en skateboard basée à Tampa, en Floride.Des Québécois de grand talent s’exécuteront durant le week-end. Charles Deschamps pourrait surprendre. Soutenu par de nombreux partenaires, il est un skater hors pair. En plus de pratiquer son sport à un haut niveau, il s’investit également dans la construction de skateparcs.JS Lapierre, 25 ans, sera aussi bien sûr toujours au rendez-vous. Il s’était fait connaître internationalement en 2015, grâce à sa victoire au Empire Am Getting Paid et sa troisième place à la Kimberley Diamond Cup.Plusieurs autres athlètes de renoms seront présents à Montréal, dont Andy Anderson, Jon Cosentino, Ivan Monteiro et Jake Illardi (le gagnant de l’an dernier)De nombreuses activités seront de nouveau organisées pour le public cette année, telles que séance d’autographes avec les athlètes amateurs sur place, exposition de photos, kiosques, animation, BBQ, etc. L’accès au site de compétition est gratuit.La remise des prix aura lieu autour de 18 h samedi soir. Ensuite, rendez-vous au PROJET 45, situé derrière le TAZ, pour le Vans Best Trick, un événement ouvert à tous. Le public pourra donc prendre part à cet événement lors duquel 2000 $ en bourses seront distribués.Du 27 au 29 septembre prochain au TAZ, 8931, avenue Papineau, MontréalGratuit pour y assisterDe 12 h à 21 h – Inscription et pratiqueDe 11 h à 14 h – Inscription et pratique14 h – 15 h: Qualifications Femmes (les 10 meilleures avancent en demi-finale)15 h – 18 h: Qualifications Hommes (les 30 meilleurs avancent en demi-finale)De 10 h à 13 h – Pratique13 h – 14 h: Demi-finale Femmes14 h – 16 h: Demi-finale Hommes16 h – 17 h 30 : Finale Empire AM GETTING PAID - **Grande finale de la série The Boardr Am**18h: Remise de prix