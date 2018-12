Comment choisir la bonne huile pour son moteur?

On trouve son huile sur le site de Napa On la réserve et on paie. On passe chercher le bidon en magasin.

Sans grande surprise, l’huile à moteur est essentielle au bon fonctionnement de votre voiture. On t’apprend rien. Elle permet d’assurer la lubrification entre les différentes pièces et, ainsi, une meilleure performance du moteur. Moins de frottements, moins d’usures. Logique !La réponse simple, c’est de vous dire de consulter votre manuel d’entretien. Il faut comprendre que l’huile sera différente selon le type de carburant, mais aussi selon le modèle de la voiture. Il existe donc un vaste nombre de possibilités. Après avoir jeté un coup d’œil dans le carnet, il faudra retenir les deux chiffres séparés d’un W (pour Winter) sur le bidon. Ils représentent tous les deux la viscosité de l’huile à moteur, le premier à froid et le second à chaud.P’tit conseil entre amis : un excellent endroit où trouver son huile, c’est sur le site de Napa . La raison est simple : ils offrent la plus grande variété de produits sur le marché. Vous serez donc certains de trouver l’huile appropriée pour votre moteur et pas besoin de faire de compromis sur la qualité. Parce qu’acheter son huile dans une station-service, ce n’est pas la situation idéale ! Quelques dollars de plus pour une huile de meilleure qualité couteront toujours moins cher qu’un moteur !C’est tout! Ça ne pourrait pas être plus simple. Ça prend juste quelques minutes et ça nous permet d’assurer la bonne santé de notre moteur!