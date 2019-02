Les motoneiges écologiques existent-elles vraiment?

Source : motoneiges – Taiga Motors

Taiga Motors : une première motoneige électrique québécoise

La motoneige est considérée par certains comme un engin bruyant et polluant. Depuis quelques années, on voit tout de même un changement de technologie dans la conception des motoneiges afin de les rendre plus écologiques. On a changé les moteurs de motoneige 2 temps pour des 4 temps il y a une dizaine d’années, les rendant ainsi tout aussi performantes, mais moins bruyantes et plus responsables sur le plan écologique.Il existe également une compétition appelée le Clean Snowmobile Challenge, au Michigan, où se réunissent des étudiants de partout dans le monde. Leur objectif ? Créer une motoneige écologique. L’équipe QUIETS de L’École de technologie supérieure de Montréal y va chaque année pour présenter un modèle et rivaliser d’ingéniosité afin de rendre les véhicules moins bruyants et les moins polluants possibles. Source : La Presse. Les enjeux ? Sacrifier le plaisir de la conduite et de l’adrénaline pour un appareil responsable sur le plan environnemental. L’autonomie de la batterie pour une motoneige électrique est également un défi de taille. Certains modèles utilisés au Groenland par des scientifiques ont une autonomie de 15 kilomètres.À la fois abordable et performante, la Taiga TS2 est la première motoneige électrique capable de surpasser les meilleures motoneiges à combustion tout en étant beaucoup plus efficace. Avec 100 km d’autonomie, cette motoneige écologique et électrique est en prévente à partir de seulement 15 000 $ USD. En ce moment, Taiga accepte les réservations pour sa TS2, moyennant un léger dépôt sur son site Web (taigamotors.ca). Conçue par trois jeunes entrepreneurs québécois, elle devrait faire pas mal jaser dans les prochaines années.Prêt à prendre la route avec votre motoneige « eco-friendly » ? Soyez assuré de connaître les règlements applicables à la pratique de la motoneige selon la région où vous circulez. Au Québec, uneVous devez détenir un contrat d’assurance responsabilité civile d’un montant minimum de 500 000 $ pour couvrir les préjudices matériels ou corporels causés à une autre personne par votre véhicule. Vous pouvez également assurer votre propre motoneige et ses équipements contre les dommages occasionnés directement ou accidentellement à celle-ci. Pour vous simplifier la vie, Promutuel Assurance offre plusieurs protections selon vos besoins